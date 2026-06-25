الخميس   
   25 06 2026   
   10 محرم 1448   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز نحو الفلسطينيين عند مدخل قرية دير عمار شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      بلدية صور: للتحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية ومراعاة أوضاع المواطنين عند تحديد بدلات الإيجار

      بلدية صور: للتحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية ومراعاة أوضاع المواطنين عند تحديد بدلات الإيجار

      بكين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لفنزويلا عقب حدوث زلزال

      بكين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لفنزويلا عقب حدوث زلزال

      اجتماع تحضيري لبحث خطوات العودة والتعافي الى جنوب لبنان

      اجتماع تحضيري لبحث خطوات العودة والتعافي الى جنوب لبنان