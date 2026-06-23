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    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 12-06-2026 دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة

    المصدر: الإعلام الحربي

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