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   8 محرم 1448   
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    وزير الخارجية العماني: أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور

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