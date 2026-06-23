عمان | البوسعيدي وقاليباف يؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال لقائهما في مسقط، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية استثمار الفرصة الدبلوماسية الراهنة لدعم جهود السلام وخفض التوتر في المنطقة.

وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها قاليباف إلى سلطنة عُمان.

وبحث الجانبان علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز المسار الدبلوماسي وتوسيع فرص التهدئة وترسيخ الاستقرار، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي إن المناقشات التي جمعته بمحمد باقر قاليباف وعباس عراقجي كانت “بناءة”، ولا سيما في ما يتعلق بمذكرة التفاهم والقضايا المرتبطة بمضيق هرمز.

وأكد البوسعيدي التزام سلطنة عُمان بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن، مشدداً على عدم فرض رسوم عبور، وعلى أهمية الحفاظ على انسيابية الملاحة البحرية في الممرات الدولية.

المصدر: وكالة يونيوز