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   8 محرم 1448   
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    نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني للمفاوضات الفنية غريب آبادي: تم الاتفاق على المضي قدمًا في الترتيبات الخاصة بالمفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة

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