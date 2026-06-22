لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاج المزيد من الصواريخ الاعتراضية؟

يقول مختص أميركي في شؤون الدفاع في تحقيق لمجلة ناشونال إنترست الاميركية ، إن الحرب على إيران والهجمات ضد “الحوثيين” والدعم المستمر “لإسرائيل” منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أدت إلى استهلاك صواريخ اعتراضية متقدمة بوتيرة أسرع بكثير مما تستطيع القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تعويضه.

هذا ما أكده هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام أميركي متخصص في شؤون الأمن القومي والتكنولوجي .ويقول كاس إن واحدة من أشد أوجه الصراع التي نجمت عن حروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي الاستنزاف السريع لمخزونها من صواريخ الاعتراض المضادة للطائرات. فقد أدت عدة أشهر من العمليات في الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أولا عملية “روف رايدر” ضد “الحوثيين” في اليمن، ثم العملية الأوسع بكثير “الغضب الملحمي” ضد إيران، إلى جانب الدعم المستمر للدفاعات الجوية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى استهلاك صواريخ اعتراضية متقدمة بوتيرة أسرع بكثير مما تستطيع القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية الحالية تعويضه.

وبعبارة أخرى، فقد استهلكت الولايات المتحدة عدة سنوات من الطاقة الإنتاجية في بضعة أشهر فقط من العمليات القتالية ضد إيران، في حملة محدودة الفائدة الإستراتيجية.

المصدر: صحافة أجنبية