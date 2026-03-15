العدو يُبلّغ واشنطن بنقص حادّ لديه في الصواريخ الاعتراضية

أفاد موقع “سيمافور” الإخباري الأمريكي -نقلاً عن مسؤولين مطلعين في واشنطن- بأن العدو الاسرائيلي يعاني نقصا حادًّا في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأشار تقرير للموقع إلى أن “تل أبيب أبلغت واشنطن قبل أيام بوجود “نقص كبير” في الصواريخ الاعتراضية”، في وقت يواصل فيه العدو عدوانه في مواجهة إيران ولبنان، وسط قصف الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان الكيان بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار التقرير -الذي استند لمصادر رسمية- إلى أن “الإدارة الأمريكية كانت على دراية تامة بهذا النقص في القدرات الدفاعية الإسرائيلية منذ عدة أشهر”.

وفي تعقيبه على هذه المعطيات، أوضح مسؤول أمريكي -في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية- أن هذا النقص كان “متوقعاً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “واشنطن لا تواجه أزمة مماثلة في منظوماتها الاعتراضية، وأنها تملك كل ما تحتاجه لحماية قواعدها العسكرية وأفرادها في المنطقة”، حسب زعمه.

المأزق

وذكرت المصادر ذاتها أن “تل أبيب” تسعى حالياً وبشكل حثيث لإيجاد حلول لتعويض هذا النقص في ترسانتها الدفاعية، وتأتي هذه المساعي في ظل تقديرات تشير إلى تزايد الطلب بشكل كبير على الصواريخ الاعتراضية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع وتيرة المواجهة.

ولم تصدر السلطات الرسمية في كل من واشنطن و”تل أبيب” -حتى اللحظة- أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه التقارير.

المصدر: إعلام العدو