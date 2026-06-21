سويسرا تستضيف أول اجتماع لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة

تتجه الأنظار إلى سويسرا حيث تنطلق مباحثات دولية مخصصة لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، بمشاركة باكستان وقطر وعدد من الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي.

وفي هذا الإطار، غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى منتجع بورغنشتوك السويسري يرافقه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، للمشاركة في الاجتماعات التي تُعد أول لقاء رسمي منذ توقيع مذكرة التفاهم في السابع عشر من حزيران الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وفوداً رفيعة المستوى من إيران والولايات المتحدة وقطر ستشارك في المحادثات، مؤكدة أن إسلام آباد ستواصل دورها الداعم لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين الإيراني والأميركي.

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن الاجتماعات ستبحث آليات تنفيذ البنود المتفق عليها، إلى جانب متابعة الخطوات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة للتأكيد على التزام بلاده بدعم الحوار وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن باكستان لعبت دوراً محورياً في تهيئة الأرضية السياسية للمفاوضات، من خلال استضافة جولات حوار سابقة ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.

بالتوازي، أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن ثقته باستمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ترى إمكانية الحفاظ على التهدئة والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، توجه الوفد الإيراني المفاوض برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى مدينة زيورخ السويسرية للمشاركة في المباحثات، وسط تأكيدات إيرانية على ضرورة الالتزام الكامل ببنود التفاهم وتنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتنص مذكرة تفاهم إسلام آباد على وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وتخفيف القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إضافة إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

المصدر: وكالة فارس