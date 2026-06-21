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مراسل المنار: منذ بعض الوقت توغلت قوة صهيونية ترافقها اليات معادية من موقع الرمثا عند اطراف بلدة كفرشوبا باتجاه منطقة شانوح في خراج البلدة
21-06-2026 13:02 مساءً
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