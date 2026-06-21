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   6 محرم 1448   
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    فارس: خلافًا لبعض الادعاءات التي نُشرت في وسائل إعلام أجنبية لا يوجد أي اتفاق لإعادة التوقيع عليه مدرج على جدول الأعمال

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