باكستان | رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش يتوجهان إلى سويسرا للمشاركة في محادثات تنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني

توجّه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فجر الأحد، إلى سويسرا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تستضيفها مدينة بورغنستوك السويسرية في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن شريف يشارك في الاجتماعات إلى جانب قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان المشتركة المشير عاصم منير، حيث غادر الوفد الرسمي إسلام آباد متوجهاً إلى سويسرا لمواكبة المحادثات التي تُعقد على المستوى الفني بين ممثلي واشنطن وطهران.

وأوضح بيان رسمي أن اجتماعات بورغنستوك تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إسلام آباد، وتهدف إلى متابعة تنفيذ البنود المتفق عليها بين الطرفين، وبحث الآليات الفنية اللازمة لترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه الجولة من المحادثات، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية وتعزيز فرص نجاحها.

وتؤكد إسلام آباد استمرار دورها كوسيط ومُيسّر للحوار بين الجانبين، في ظل ما تحظى به المفاوضات من اهتمام إقليمي ودولي واسع، نظراً لتداعياتها المحتملة على ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، تتزامن المشاركة الباكستانية في محادثات سويسرا مع زيارة يجريها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران وسير الترتيبات المرتبطة بها.

وتشهد مدينة بورغنستوك السويسرية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً مع وصول الوفود المشاركة، وسط آمال بإحراز تقدم في الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تنفيذ الالتزامات المتبادلة وآليات بناء الثقة بين الطرفين.

المصدر: وكالة يونيوز