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    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026 آلية هندسيّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة مجدل زون جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل انقضاضيّة

    المصدر: الإعلام الحربي

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