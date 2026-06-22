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    لبنان

    غدار: اقفال ايران مضيق هرمز ورفض التفاوض يعتبر أرقى افعال الوفاء وصدق التزامات ايران

      بارك الأمين العام ل”التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار، في بيان، “الإنجازات الاستثنائية” التي حققتها “المقاومة الإسلامية” في المواجهات الأخيرة، معتبراً أنها “تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالعدو ومنعه من تحقيق أهدافه”.

      وحيا آية الله السيد مجتبى خامنئي والقيادة الإيرانية، مشيداً ب”مواقفهم الداعمة للبنان وشعبه ومقاومته”. كما اعتبر أن “الدعم الإيراني أسهم في تعزيز صمود لبنان في مواجهة التحديات”، مؤكداً أن “التطورات الأخيرة أظهرت تماسك محور المقاومة وأفشلت محاولات إضعافه أو تفكيك جبهاته”.

      ورأى في “اقفال مضيق هرمز ورفض التفاوض قبل الزام المجرم نتنياهو بوقف الاعتداءات ووقف حربه المجرمة على الأبرياء والعمران أرقى افعال الوفاء وصدق التزامات الجمهورية الإسلامية”، معتبراً “أن وقفتها البطولية شكلت أهم تحول في ميزان القوى وكرست اعظم الانتصارات التاريخية التي ستغير ما قبلها كليا وتطلق حقبة جديدة عربيا واسلاميا وعالميا جوهرها ونموذجها وحدة جبهات الخير والايمان والدفاع عن حق البشر في الحياة العزيزة الكريمة في وجه تحالف إبادة البشر والتوحش”.

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