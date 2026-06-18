أمريكا | فانس: أسعار البنزين تتراجع بعد اتفاق أميركي إيراني وينتقد الديمقراطيين في نيويورك

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة “بدأت بالانخفاض”، وذلك في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن هذا التراجع جاء بعد فترة من الارتفاع المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات فانس خلال تجمع جماهيري في بيثبيج بولاية نيويورك، حيث ركز خطابه على ملفات الاقتصاد والضرائب والجريمة، إلى جانب انتقادات حادة وجهها إلى عدد من الديمقراطيين في الولاية، بينهم عضو مجلس النواب توم سوزي.

وقال فانس إن الإدارة الأميركية حققت خلال الفترة الأخيرة أرقاماً قياسية في خلق فرص العمل وخفض الضرائب، مضيفاً أن سياسات الإدارة ساهمت في تخفيضات ضريبية طالت الأجور الإضافية والإكراميات والضمان الاجتماعي، إضافة إلى خفض الضرائب المحلية والولائية.

وفي ما يتعلق بملف الطاقة، أوضح أن أسعار البنزين شهدت ارتفاعاً طفيفاً بسبب ما وصفه بانشغال الولايات المتحدة بملفات الشرق الأوسط، لكنه أكد أنها بدأت بالانخفاض مجدداً خلال الأسبوعين الماضيين، متراجعاً بنحو 50 سنتاً.

كما هاجم فانس خصومه السياسيين في نيويورك، متّهماً بعض المسؤولين بدعم سياسات وصفها بأنها تسمح بسوء استخدام الأموال العامة، في إشارة إلى ما اعتبره تقصيراً في مكافحة الاحتيال.

وتخللت الفعالية كلمات ومقاطع مصورة أظهرت فانس وهو يحيي الحشد ويتحدث عن سياسات الإدارة، إضافة إلى لقطات لجمهور يردّد شعارات مؤيدة، بينما ركّز خطابه على قضايا الضرائب والأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة.

المصدر: وكالة يونيوز