أمريكا | ترامب يعلن توقيع اتفاق مع إيران في قصر فرساي لإنهاء حرب الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وقّع اتفاقاً مع إيران يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال زيارته إلى قصر فرساي في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته القصر عقب مشاركته في القمة: “نعم، تم التوقيع. تم التوقيع في فرساي. لقد وقّعناه للتو”، في إشارة إلى الاتفاق الذي قال إنه أُبرم مع طهران.

وتزامنت تصريحات ترامب مع تأكيدات صادرة عن مصادر أميركية بأن الرئيس الأميركي وقّع بالفعل اتفاقاً مع إيران خلال مأدبة عشاء أقيمت في قصر فرساي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب اختتام أعمال قمة مجموعة السبع.

وفي السياق نفسه، أكدت إيران توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن النص تم الانتهاء منه بين الجانبين ووقّعه رئيسا البلدين، على أن تبدأ مرحلة اختبار التنفيذ ومتابعة الالتزامات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في إطار مسار تفاوضي أوسع بين واشنطن وطهران، يهدف إلى إنهاء التوترات في المنطقة ووضع آليات لتنفيذ تفاهمات تشمل الملفات الأمنية والنووية، وسط ترقب دولي لآليات تطبيق الاتفاق ومدى التزام الطرفين ببنوده.

المصدر: وكالة يونيوز