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    وسائل اعلام فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والمستوطنين بمنطقة “بئر قوزا” في بلدة بيتا جنوب نابلس وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي

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