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    الاحتلال يغلق الحواجز المحيطة بنابلس عقب عملية إطلاق نار نفّذها فلسطيني بمركبته مستهدفًا مركبة إسرائيلية قرب زعترة

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