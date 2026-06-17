تشييع مهيب للشهيدين المجاهدين حسين علي الخشن ومصطفى حسين صبح في أجواء الوفاء والمقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيدين المجاهدين حسين علي الخشن ومصطفى حسين صبح، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات الاجتماعية والدينية وحشود من المحبين والأصدقاء الذين توافدوا لتوديع الشهيدين إلى مثواهما الأخير.

وخلال مراسم التشييع، ألقى الشيخ حسين الخشن كلمة تناول فيها معاني الشهادة ودورها في حماية الوطن والأمة، مستذكرًا سيرة الشهيدين وما قدّماه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض والكرامة. وأكد أن دماء الشهداء ستبقى منارةً للأجيال ودافعًا للاستمرار في نهج المقاومة والثبات على المبادئ والقيم التي استشهدوا من أجلها.



المصدر: موقع المنار