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   1 محرم 1448   
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    وزارة الصحة العامة في لبنان: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 16 حزيران بلغت 3826 شهيداً و11851 جريحاً

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