الهيئة الصحية الإسلامية تنفي الاخبار التي انتشرت عن سحبها لاعداد كبيرة من الشهداء في الجنوب

بيان توضيحي صادر عن الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية:

تتداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية قامت بسحب أعداد كبيرة من الشهداء من بعض البلدات الجنوبية.

يهمّ الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية أن ينفي هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنها عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي معلومات أو مصادر رسمية.

كما يهيب الدفاع المدني بجميع وسائل الإعلام والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار والأحداث، والاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة، تفادياً لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام وتضليل المواطنين.

ويؤكد الدفاع المدني أنه يواصل أداء مهامه الإنسانية والميدانية بكل شفافية ومسؤولية، وأن أي معلومات تتعلق بأعماله ونشاطاته يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

المصدر: الهيئة الصحية الإسلامية