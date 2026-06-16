الثلاثاء   
   16 06 2026   
   1 محرم 1448   
   بيروت 20:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وول ستريت جورنال: رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق والإعفاءات تشمل خدمات تسهيل بيع النفط بما فيها المصرفية والنقل والتأمين

      مواضيع ذات صلة

      وزير الخارجية السعودي: الاتفاق بين طهران وواشنطن يفتح المجال لاستعادة الأمن في المنطقة

      وزير الخارجية السعودي: الاتفاق بين طهران وواشنطن يفتح المجال لاستعادة الأمن في المنطقة

      الهيئة الصحية الإسلامية تنفي الاخبار التي انتشرت عن سحبها لاعداد كبيرة من الشهداء في الجنوب

      الهيئة الصحية الإسلامية تنفي الاخبار التي انتشرت عن سحبها لاعداد كبيرة من الشهداء في الجنوب

      الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية ينفي الأنباء المتداولة عن سحب اعداد كبيرة من الشهداء في الجنوب

      الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية ينفي الأنباء المتداولة عن سحب اعداد كبيرة من الشهداء في الجنوب