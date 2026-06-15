النفط يهبط لأدنى مستوياته منذ آذار بعد توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب



تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.58 دولار، أو 4.1%، لتسجل 83.75 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولارات، أو 4.72%، إلى 80.87 دولاراً للبرميل، بعدما كان العقدان قد سجلا خسائر تجاوزت 3% في جلسة الجمعة.



وقال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، ، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، إن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة التفاهم في سويسرا يوم الجمعة.



من جهته، أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه أمام الملاحة التجارية “من دون رسوم”، وأن الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سينتهي أيضاً.



وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة “KCM Trade”، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط خلال فترة الحرب “بدأت تتلاشى بسرعة مع ترقب المتعاملين استئناف الإمدادات النفطية”.



وكان إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر قد حرم الأسواق العالمية من ملايين البراميل من النفط والغاز، علماً أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.



كما يترقب المستثمرون وتيرة استعادة إنتاج النفط وصادراته في دول “الشرق الأوسط” بعد الأضرار التي خلفتها الحرب، إلى جانب عودة حركة الشحن البحري إلى طبيعتها.



وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مفاوضات أوسع ستُجرى خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.



كذلك أعلنت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لبحث رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل خطوات إضافية من طهران تتعلق ببرنامجها النووي.

المصدر: الميادين