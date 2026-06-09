الثلاثاء   
   09 06 2026   
   23 ذو الحجة 1447   
   بيروت 02:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس بري : ما يُسمى بالمناطق التجريبية مرفوضة مني وما هو مقبول فقط انسحاب “اسرائيل” ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين

      مواضيع ذات صلة

      “هآرتس”: المحاولة الفاشلة لتجديد الحرب عالية الكثافة مع إيران وتجديد الهجمات في لبنان تهدف إلى عرقلة الانتخابات وربما إلغائها

      “هآرتس”: المحاولة الفاشلة لتجديد الحرب عالية الكثافة مع إيران وتجديد الهجمات في لبنان تهدف إلى عرقلة الانتخابات وربما إلغائها

      زعيما الصين وكوريا الشمالية اتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة وتطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد

      زعيما الصين وكوريا الشمالية اتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة وتطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد

      زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب كوبا ويمتد تأثيره إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

      زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب كوبا ويمتد تأثيره إلى ولاية فلوريدا الأمريكية