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شبكة سي إن إن عن مصدر لدى العدو الإسرائيلي: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية على خلفية التطورات بمشاركة وزير الحرب وقادة الوزارات والاجهزة الأمنية
07-06-2026 22:38 مساءً
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