المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 14:00 الأحد تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ عند منطقة الشاليهات في بلدة القنطرة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة