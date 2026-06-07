بقائي: إيران سترد على أي هجوم بكل قوتها.. وعملية التفاوض تواجه صعوبات بسبب التغييرات المتكررة في مواقف واشنطن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي أن إيران سترد على أي هجوم بكل قوتها.

وصرّح بقائي، المتحدث، في مقابلة مع شبكة CNN، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه إيران في المفاوضات مع واشنطن هي تناقض مواقفها. وقال: “يستمر تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، لكن عملية التفاوض تواجه صعوبات جمة بسبب التغييرات المتكررة في مواقف واشنطن”.

وفي إشارة إلى نقاط الخلاف في المفاوضات، قال بقائي: “المسألة الأساسية هي ضرورة اعتراف الأمريكيين بحقوق إيران، بما في ذلك حقها في التخصيب النووي السلمي في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: “بينما يتحدث الأمريكيون عن أصولنا المجمدة، فإنهم غير مستعدين لتقديم أي تنازلات في هذا الشأن”. وتابع، في إشارة إلى انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، قائلاً: “واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا، وسنرد على أي هجوم”.