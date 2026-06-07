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    مراسل المنار: بالتزامن مع محاولة العدو الإسرائيلي التقدّم باتجاه أطراف بلدة ميفدون انطلاقاً من محور زوطر استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو ودبابتين من نوع ميركافا محققةً إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة

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