الطاشناق دان العدوان الاسرائيلي على الجيش اللبناني: انتهاك صارخ للقانون الدولي

دان مكتب الاعلام في حزب “الطاشناق” في لبنان في بيان له السبت “الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف آلية تابعة للجيش اللبناني، وأسفر عن استشهاد عميد وضابط وجندي أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في خدمة الوطن وحماية أبنائه”.

ولفت البيان الى ان “استهداف المؤسسة العسكرية اللبنانية، رمز السيادة الوطنية ووحدة الدولة، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء مباشرًا على لبنان ومؤسساته الشرعية”، وتابع “يأتي هذا العدوان المتكرر في ظل صمت دولي مرفوض، ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا يضع حدًا لهذه الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها المسؤولية الكاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام