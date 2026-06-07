المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 360 طفلًا فلسطينيًا يقبعون داخل سجون الاحتلال بينهم 160 طفلًا محكومًا و90 طفلًا معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة