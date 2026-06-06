الاحتلال يغتال الشاب فروانة بخان يونس قبل ساعاتٍ من حفل زفافه

استُشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً سكنياً في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل العمليات العسكرية والخروقات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع.

صباح غزة

العريس مهند فروانة

يرتقي يوم زفافه pic.twitter.com/NcXjgB0D7i — د.إياد ابراهيم القرا (@iyad_alqarra) June 6, 2026

وأسفر القصف الذي طال منزل عائلة فروانة في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس عن استشهاد الشاب مهند عثمان فروانة (25 عاماً) الذي كان يستعد اليوم للاحتفاء بزفافه، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وفي مدينة غزة، تعرض حي التفاح شرقي المدينة لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

كما أطلقت طائرات مسيّرة من نوع “كواد كوبتر” النار شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق شرق خان يونس ومواصي رفح، حيث شهدت قصفاً مدفعياً وإطلاق قنابل إنارة ودخان، في حين استهدف قصف مدفعي محيط دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا.

وترافقت هذه التطورات مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة شمال شرقي مدينة خان يونس، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في عدد من المحاور داخل قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام