المقاومة الإسلامية: مجاهدونا تصدوا لمسيّرة إسرائيلية من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء بلدتَي كفرملكي – جباع بالأسلحة المناسبة وأجبروها على المغادرة