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    مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار مستهدفا منطقة جل البحر في مدينة صور جنوب لبنان

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