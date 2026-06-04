آية الله الخامنئي: يجب علينا إحباط مخططات العدو بالصمود والحفاظ على الوحدة

أعلن آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أن “العدو الشرّير، وبعد أن مُني بالهزيمة أمام أبناء الشعب الايراني الشجعان في القوات المسلحة، ولا سيما بعد أن تلقى ضربة حاسمة، سواء في المواجهة العسكرية أو في الميدان والشارع، ويعاني من إذلال عميق وذي مغزى تسبب في تباعد ملموس للدول عنه، قد ركّز مكائده في حرب هجينة على نقطتين؛ الأولى هي صمود الشعب؛ والثانية إحداث أخطاء في حسابات مسؤولي الدولة”.

وبمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض)، أكد أن “على الجميع إحباط مخططات العدو من خلال الصمود، والبصيرة، والحفاظ على الوحدة، والثقة المتبادلة، وعدم مسايرة العدو”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رسالة السيد الخامنئي، تلاها حجة الإسلام حاج علي أكبر في مرقد الإمام الخميني (رض)، ومن أبرز ماجاء في الرسالة أن “الشعب الإيراني أصبح بنهضته الجديدة، إلى جانب جبهة المقاومة، موضع فخر واعتزاز للشعوب الحرة”، مشيراً إلى أن “القيام لله (الانتفاضة من أجل الله) هو أساس مدرسة الإمام”.

وفي السياق، قال “إن فهم ومعرفة الإمام الخميني (رض) هو نور يضيء طريق مستقبل إيران الإسلامية”، موضحاً أنه “لقد اكتشف وأحيا الخميني الكبير والخامنئي الشهيد جاهزية الأمة.”

وفي الإطار، شدد أنه “على الجميع إحباط مخطط العدو بالصمود، والبصيرة، والحفاظ على الوحدة والثقة المتبادلة، وعدم مسايرة العدو”، سائلاً الله تعالى “أن يمنَّ على الأمة المبعوثة بالنصر النهائي.”

المصدر: موقع العالم