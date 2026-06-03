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    الرد من قشم إلى الميدان: ماذا أرادت إيران أن تقول بردّها الفوري على الاعتداء الأميركي؟

    بعد دقائق قليلة فقط على الاعتداء الأميركي، جاء الرد الإيراني من جزيرة قشم، في خطوة حملت دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر. فالسرعة التي نُفّذ بها الرد عكست مستوى الجهوزية والاستعداد لدى طهران للتعامل الفوري مع أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها.

    ويطرح هذا التطور تساؤلات حول الرسالة التي أرادت إيران إيصالها من خلال ردّها السريع، والتي تبدو مرتبطة بتأكيد معادلة الردع القائمة على التماثل العسكري، ومفادها أن أي اعتداء سيُقابل برد مباشر وسريع، بما يكرّس قدرة طهران على الانتقال من الدفاع إلى الرد خلال وقت قياسي.

    المصدر: موقع المنار

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