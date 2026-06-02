ترامب لنتنياهو: انت مجنون ولولا تدخلي لكنت في السجن

أفادت مجلة أكسيوس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وذلك نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطّلع على تفاصيل المكالمة.

وذكرت المجلة أن إيران كانت قد هدّدت في وقت سابق من اليوم نفسه بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب الإجراءات الإسرائيلية في لبنان.

وأضافت أن ترامب وصف نتنياهو خلال المكالمة بأنه «مجنون» واتهمه بعدم الامتنان، وفقاً لمصدرين مطّلعين على فحوى الاتصال، مشيرة إلى أنه أوقف خطة إسرائيلية كانت تستهدف تنفيذ ضربة على بيروت.

ونقلت أكسيوس عن أحد المسؤولين الأميركيين أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية من شأنه أن يزيد من عزلة الكيان الإسرائيلي على المستوى الدولي.

كما أفادت المجلة، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، بأن ترامب قال خلال المكالمة إنه ساعد نتنياهو على تجنب السجن، في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته في قضايا فساد.

ووفقاً لما نقلته المجلة عن مسؤول أميركي لخّص مضمون حديث ترامب لنتنياهو، فقد قال له: «أنت مجنون تماماً. لكنت في السجن لولا تدخلي. أنا أنقذ مؤخرتك. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا».

كذلك نقلت أكسيوس عن مصدر آخر مطّلع على تفاصيل الاتصال أن ترامب كان «غاضباً جداً»، وأنه صرخ في إحدى اللحظات بوجه نتنياهو قائلاً: «ما الذي تفعله بحق الجحيم؟».

المصدر: موقع المنار