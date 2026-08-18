امريكا | ترامب يلمّح إلى محادثات جديدة مع كيم جونغ أون وينتقد كوريا الجنوبية لعدم دعم واشنطن بشأن إيران

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إلى إمكانية إجراء لقاءات جديدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقال إنه يجعل الوضع “أكثر أماناً” عبر علاقاته مع زعيم بيونغ يانغ.

جاءت تصريحات ترامب الغامضة بعد يوم من أمره بخفض نطاق المناورات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية (الحليف) ومدحه لعلاقته بكيم.

وعندما سُئل لماذا لم يردّ كيم على طلباته لإجراء محادثة، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: “كيف تعرف أنه لم يرد؟” وعندما أُصرّ عليه حول ما إذا كان كيم رد فعلاً، أجاب ترامب بعد توقف: “نعم، لقد رد”. ثم أضاف أن الأمر “إيجابي للغاية” عندما سُئل عن مرحلة المحادثات مع كيم، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وفي الماضي، أدلى الرئيس الأمريكي بحسابات غامضة مماثلة عن محادثات غير مؤكدة مع قادة أجانب آخرين، من بينهم فلاديمير بوتين وشي جين بينغ.

وشدد ترامب على مدحه لكيم، الذي التقاه ثلاث مرات في ولايته الأولى لكنه لم يلتقه منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، قائلاً إن ذلك يخفف التوتر مع كوريا الشمالية المسلحة نووياً.

وأضاف: “كما ترون، أنا في الواقع أجعل الأمر أكثر أماناً. لقد عاملني كيم جونغ أون دائماً باحترام كبير. أنا أفهمه، وهو يفهمني”.

كما كرر ترامب انتقاداته لسيول، ولا سيما رفضها المساعدة في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في توبيخ جديد للتحالفات طويلة الأمد مع الشركاء العالميين.

وكان ترامب قد هاجم كوريا الجنوبية في منشور على منصة “تروث سوشال” مساء الأحد.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي الاثنين: “لا يمكننا أن نذهب لحماية كل هذه الدول، خاصة عندما لا تكون موجودة لمساعدتنا”.

وفي إشارة إلى مكالمته الأخيرة مع رئيس كوريا الجنوبية، قال ترامب: “عندما اتصلت به، قلت: هل تود أن تمد لنا يد العون؟ لا نحتاج مساعدة بشأن إيران، لكن إذا أردت، ساعدنا مع إيران. قال: لا شكراً. فقلت: لدينا 39 ألف جندي هناك يحمونك من كيم جونغ أون، جارك، ولن تساعدنا في عملية عسكرية سهلة للغاية في إيران؟ هذا غريب”.

وتطرق ترامب إلى حاملة الطائرات “يو إس إس لينكولن”، واصفاً تقريراً عن نقص الغذاء عليها بأنه “تقرير كاذب من CNN”، وقال: “لينكولن موجودة في المنطقة منذ فترة، لكننا أبقيناها هناك فترات أطول بكثير على مر السنين”.

وحول الوضع مع إيران، قال ترامب: “نحن نسحب ملايين البراميل من النفط أسبوعياً إذا نظرتم إلى الأرقام التي نحققها. مضيق هرمز مفتوح، وأسعار النفط تنخفض وستواصل الانخفاض إلا إذا قررنا القيام بشيء أكثر جذرية مما نقوم به. إيران في ورطة كبيرة؛ لديها تضخم 300 في المئة، وبلدها في حالة فوضى، وجيشها مهزوم تماماً”.

المصدر: وكالة يونيوز