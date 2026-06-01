    انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار


      تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق ‌النار مع إيران.


      وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.30% إلى 4533.10 دولار للأونصة.


      فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.84% إلى 4502.04 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.


      وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجرى تداول مؤشر الدولار عند 98.9960 نقطة بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

      المصدر: رويترز

