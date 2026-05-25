الذهب يستهل التعاملات بمكاسب مع ترقب مسار التسوية بين واشنطن وطهران



استهل الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع وسط الأنباء عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان وإعادة فتح مضيق هرمز.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 4578.29 دولار للأونصة. كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 4% إلى 78.80 دولار للأونصة.



وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.37% ليصل إلى 1.1646 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 158.85 ين لكل دولار أميركي في بداية التداولات حيث تخلى الدولار عن بعض مكاسبه الأخيرة.

المصدر: رويترز