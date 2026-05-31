    دولي

    واشنطن تعتزم تسريع انسحاب قواتها من أوروبا

      ذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، أمس، نقلاً عن ​مصدر في البنتاغون، أن الولايات ‌المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا، وستقدّم مقترحاتها إلى حلفائها في ​حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

      وأعلنت ​واشنطن في أيار عن خطط ⁠لسحب خمسة آلاف جندي من ​ألمانيا، وهو ما اعتبره كثيرون نتيجة للخلاف ​بين الرئيس دونالد ترامب وقوى أوروبية حول حرب إيران. وتستضيف ألمانيا حوالي 35 ألف ​جندي أميركي في الخدمة الفعلية، وهو ​عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.

      وفي ‌ذلك ⁠الوقت، قال البنتاغون إن من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً.

      ولم تقدم ​الصحيفة الألمانية ​تفاصيل ⁠عن مدى تسريع عملية الانسحاب، أو المواقع التي قد ​تتأثر بها. وأضافت أن الولايات ​المتحدة ⁠من المقرر أن تعرض خططها على حلفائها في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه ⁠حلف ​شمال الأطلسي الشهر المقبل.

      المصدر: صحافة أجنبية

