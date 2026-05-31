واشنطن تعتزم تسريع انسحاب قواتها من أوروبا

ذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، أمس، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا، وستقدّم مقترحاتها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.
وأعلنت واشنطن في أيار عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، وهو ما اعتبره كثيرون نتيجة للخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وقوى أوروبية حول حرب إيران. وتستضيف ألمانيا حوالي 35 ألف جندي أميركي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.
وفي ذلك الوقت، قال البنتاغون إن من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً.
ولم تقدم الصحيفة الألمانية تفاصيل عن مدى تسريع عملية الانسحاب، أو المواقع التي قد تتأثر بها. وأضافت أن الولايات المتحدة من المقرر أن تعرض خططها على حلفائها في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.
