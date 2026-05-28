واشنطن تحتاج 3 سنوات لتعويض أنظمة التسليح المستنزفة

حذّر تقرير أميركي جديد من أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات لإعادة بناء مخزونها من أبرز أنظمة التسليح التي استُخدمت بكثافة خلال الحرب على إيران، وسط مخاوف متزايدة داخل الأوساط العسكرية الأميركية من تراجع الجاهزية لأي مواجهة محتملة مع الصين في منطقة المحيط الهادئ.

وبحسب تحليل أصدره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ونقلته وكالة أسوشييتد برس، الأربعاء، فإن الحرب على إيران استنزفت مخزونات صواريخ “توماهوك” المجنحة، إلى جانب صواريخ “باتريوت” و”ثاد” الاعتراضية المستخدمة في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووصف التقرير هذا التراجع بأنه “نافذة هشاشة” قد تستمر لسنوات، محذراً من تأثيره على القدرات العسكرية الأميركية، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد مع الصين بشأن تايوان.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة “لا تزال تمتلك ما يكفي من الذخائر لأي سيناريو محتمل مع إيران”، لكنه اعتبر أن انخفاض المخزونات الحالية تحول إلى “مصدر قلق رئيسي” بالنسبة للمخططين العسكريين الأميركيين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بكين تطوير قدراتها العسكرية، وسط تقديرات أميركية تشير إلى سعيها لامتلاك القدرة على السيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2027، رغم اعتبار بعض الخبراء أن هذا الموعد “طموح أكثر منه حاسماً”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد حذر هذا الشهر من أن سوء إدارة واشنطن لعلاقاتها مع تايوان قد يقود إلى “صدام أو حتى مواجهة مفتوحة” بين البلدين.

وفي السياق، ذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت باتجاه رفع غير مسبوق لميزانية الدفاع الأميركية لعام 2027 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مع توسيع الإنفاق على الذخائر المتطورة التي بدأ تعزيز إنتاجها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ورغم ذلك، شدد التقرير على أن الأزمة الأساسية “ليست في التمويل، بل في الوقت”، موضحاً أن توسيع خطوط الإنتاج وإعادة بناء القدرات التصنيعية للأنظمة المعقدة “يحتاج إلى سنوات”.

وأوضح أن حالة الضعف الحالية قد تستمر حتى استعادة المخزونات مستوياتها السابقة، ثم الوصول إلى الكميات التي يطالب بها المخططون العسكريون.

وأشار التقرير إلى أن سرية البيانات العسكرية الأميركية تحول دون معرفة الحجم الحقيقي للمخزون، إلا أن معطيات الموازنة وبيانات وزارة الدفاع الأميركية تسمح بوضع تقديرات قريبة لحجم الاستنزاف وفترات التعويض المطلوبة.

وفي المقابل، يؤكد ترامب ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الجيش الأميركي لا يزال قادراً على خوض أي حرب محتملة، فيما قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن القوات الأميركية “تمتلك كل ما تحتاجه لتنفيذ العمليات في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس”.

لكن خبراء عسكريين ومسؤولين سابقين أبدوا تشكيكهم في هذه التقديرات، محذرين من أن الحرب على إيران خفضت المخزون الأميركي إلى “مستويات حرجة”.

حروب طويلة وإنتاج بطيء

ووفق التقرير، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من ألف صاروخ “توماهوك” خلال الحرب على إيران، وقد يستغرق تعويض هذه الكمية حتى أواخر عام 2030.

وأوضح أن وتيرة الإنتاج الحالية لا تتجاوز 200 صاروخ سنوياً، نتيجة محدودية الطلبات خلال السنوات الماضية، رغم سعي شركة رايثيون إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من ألف صاروخ سنوياً.

كما قد يستغرق تعويض نحو 290 صاروخاً اعتراضياً من منظومة “ثاد” حتى نهاية عام 2029، فيما يحتاج تعويض أكثر من ألف صاروخ “باتريوت” إلى منتصف العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تواجه “معضلة معقدة” تتعلق بمنظومة “باتريوت”، في ظل الحاجة إلى إعادة ملء مخزونها الداخلي، والاستمرار في دعم أوكرانيا، وتلبية احتياجات 17 دولة أخرى تستخدم المنظومة الدفاعية نفسها.

ورأى معدّو التقرير أن جذور الأزمة تعود إلى مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حين افترضت واشنطن أن الحروب المستقبلية ستكون قصيرة ومحدودة، ما دفع البنتاغون إلى طلب أعداد محدودة نسبياً من الأسلحة المتطورة، وبنت الشركات الدفاعية قدراتها الإنتاجية على هذا الأساس.

لكن الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم الحرب على إيران، أظهرتا – بحسب التقرير – أن الحروب الحديثة قد تكون طويلة وتحتاج إلى مخزونات ضخمة من الأسلحة، في وقت تتطلب فيه زيادة الإنتاج إعادة بناء شبكات معقدة من الموردين والمصانع الفرعية.

ورغم التحذيرات، اعتبر التقرير أن احتمالات المواجهة مع الصين “ليست قاتمة بالكامل”، مشيراً إلى أن الجيش الأميركي أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرات عملياتية في إيران واليمن وفنزويلا، بينما “لا تمتلك الصين خبرة قتالية حديثة”.

المصدر: الفرنسية