أوساط إسرائيلية: السيطرة الميدانية في لبنان لن تغيّر ميزان القوة مع حزب الله

رأت العديد من أوساط العدو الإسرائيلي أن السيطرة الجغرافية لجيش الاحتلال على بعض المناطق داخل لبنان لن تُحدث تغييراً جوهرياً في الواقع الميداني، في ظل استمرار حزب الله في قدرته على تنفيذ عمليات المقاومة واستهداف المستوطنات الشمالية.

وبحسب هذه الأوساط، فإن حزب الله سيواصل نشاطه العسكري وسيبقى قادراً على فرض معادلات ميدانية، إلى جانب تعزيز حضوره الداخلي في لبنان كحركة مقاومة تسعى، وفق تعبيرها، إلى تحرير الأرض من الاحتلال.

ويشير التقرير إلى أن هذه التقديرات تعكس مخاوف داخلية في كيان الاحتلال من استمرار المواجهة وتداعياتها على الجبهة الشمالية.

تقرير: حسن حجازي.