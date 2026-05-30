جنرال أمريكي يلتقي بمسؤولين عسكريين كوبيين في محيط خليج غوانتانامو

ذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية أن قائد القيادة فرانسيس دونوفان ناقش مسائل تتعلق بالأمن العملياتي مع كبار المسؤولين العسكريين الكوبيين عند محيط محطة غوانتانامو البحرية في كوبا.

وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: “التقى القائد العام فرانسيس ل. دونوفان مع جنرال فيلق الجيش، الجنرال روبرتو ليغرا سوتولونغو، النائب الأول لوزير ورئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب قادة كبار آخرين من الجيش الكوبي اليوم عند محيط محطة غوانتانامو البحرية في كوبا، وذلك في لقاء قصير تناول مسائل تتعلق بالأمن العملياتي”.

وأضاف البيان “قاد الجنرال دونوفان تقييما أمنيا لمحيط القاعدة البحرية، وناقش مع مسؤولي القاعدة مسألة حماية القوات، وسلامة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، وجاهزية العمليات”.

وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية أن “محطة غوانتانامو البحرية تعد مركزا عملياتيا ولوجستيا حيويا يدعم الجهود العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات التي تقوض الأمن والاستقرار والديمقراطية في نصف الكرة الأرضية”.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب زيارة نادرة قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف إلى هافانا في وقت سابق من شهر ايار / مايو.

