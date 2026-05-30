أمريكا | الذهب يرتفع مع احتمال قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الجمعة، مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش، زاد ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4505.57 دولارات للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن النفيس نزل بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4535.90 دولاراً.

وهبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في شهرين أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع بعد تقارير عن تمديد وقف إطلاق النار ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال براين لان المدير الإداري بشركة جولد سيلفر سنترال: “شهدنا أمس انخفاض الذهب إلى 4360 دولاراً، وكان من المرجح أن يستمر في الانخفاض حتى صدور أنباء (وقف إطلاق النار)، وهو ما أدى إلى تحول مفاجئ في الأسعار. وهذا هو الوضع الذي لا تزال السوق عليه هذا الصباح”.

وأضاف: “تنتظر الأسواق الآن توقيع الاتفاق حتى لو كان الأمر يتوقف فقط على توقيع ترامب”.

المصدر: وكالة يونيوز