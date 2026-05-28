شهيد وإصابات بغارة من طيران العدو الإسرائيلي على غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء الخميس بغارة من طيران العدو الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع تصاعد وتيرة خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرات الاحتلال استهدفت محيط مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد المواطن عبد الله أشرف عبد الوهاب (الشيخ) وإصابة آخرين بجروح”.

إلى ذلك، أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكان قد استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مساء الأربعاء استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يسمى بـ”الخط الأصفر”، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام