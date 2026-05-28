‏مصدر عسكري للعدو: لدينا اليوم حتى الان 7 قتلى جراء مسيّرات حزب الله والمفاوضات مع لبنان مهمة جداً لنا وهي عملية طويلة ومليئة بالتحديات وقيادة المنطقة الشمالية تلقت تعليمات بإنشاء المنطقة العازلة