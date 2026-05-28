النائب إيهاب حمادة: السلطة باعت نفسها بثمن بخس وهي تزداد كل يوم تنازلًا وتسليمًا للمشروع الصهيو -أميركي

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة إلى “أن الأميركي لا يعترف بلبنان مطلقًا، وليس على خارطته، وإن دعت ظروف المفاوضات في إسلام آباد الأميركي إلى أن يخترع طاولة مفاوضات لبنانية – إسرائيلية من أجل أن يستثمر بدماء اللبنانيين على طاولة المفاوضات في إسلام آباد، فإن ما كشف الآن أن لبنان هو ورقة لاستخدامها للمصالح الصهيو – أميركية تسحب عندما يحتاجون إليها في سياق الاستخدام، وعندما ينتهي البيع والشراء، تُركل بالأقدام فلا قيمة لها.

وخلال الاحتفال الذي أقيم في حسينية التل في الهرمل إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على ارتقاء المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الشهيد خير الله عنقة، قال النائب حمادة بأن “السلطة باعت نفسها بثمن بخس، وهي تبرر وتخترع الأباطيل، لتغطي تنازلاتها وانسياقها إلى أوامر المشروع الصهيو – أميركي، وهي تزداد كل يوم تنازلًا وتسليمًا لهذا المشروع”.

وانتقد النائب حمادة “صمت ولا مبالاة السلطة تجاه العدوان الصهيوني على الأطقم الطبية والصحية وفرق الإسعاف”.

