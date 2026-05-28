المقاومة الإسلامية تواصل الرد على خروقات الاحتلال وتستهدف آليات ودبابات جنوباً

تواصل المقاومة الإسلامية الرد على خرق العدو لاتفاق وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين في القرى والبلدات الجنوبية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مبنى تتموضع فيه قيادة سريّة المدرّعات قرب الخزّان في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل واستهداف دبابتي ميركافا إحداهما قرب البركة في البلدة ايضا بمحلقتي أبابيل الانقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة.

مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا ايضا آلية نميرا في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة. كما استهدف المقاومون تجمعا لآليات جيش العدو قرب الصالة في بلدة القصير بصلية صاروخية.

