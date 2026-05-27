الجيش اللبناني ينتشل جثمان شهيد ثانٍ قرب طريق سدّ بحيرة القرعون بعد استهدافه بمسيّرة إسرائيلية

واصل الجيش اللبناني عملياته الميدانية في محيط طريق سدّ بحيرة القرعون، حيث عملت وحداته على سحب جثمان شهيد ثانٍ كان قد استهدفته الطائرات المسيّرة الإسرائيلية يوم أمس في المنطقة نفسها.

وبحسب المعلومات، فإن عملية سحب جثمان الشهيد العسكري التي نفّذها الجيش اللبناني كشفت عن وجود جثمان آخر في المكان ذاته، ليتبيّن لاحقًا أنّه يعود لشخص من التبعية السورية كان قد ارتقى جراء الاعتداء الإسرائيلي.

وقد تمكّنت وحدات الجيش من انتشال الجثمانين ونقلهما من المنطقة المستهدفة، في ظل استمرار التحليق المعادي والتوتر الأمني الذي تشهده المنطقة عقب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البقاع الغربي، لتصبح الحصيلة النهائية للشهداء الذين استهدفتهم الطائرات المسيرة عند طريق سد البحيرة إلى أربعة شهداء بينهم عنصر في الجيش اللبناني وآخر في الدفاع المدني وثالث متطوع للعمل الاسعافي ورابع من التابعية السورية.

