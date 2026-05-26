إيران تعلن استئناف الوصول الكامل إلى الإنترنت الدولي

أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية استعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت الدولي لمستخدمي خدمات النطاق العريض الثابت، مؤكدة رفع القيود عن استخدام المواقع والخدمات العالمية عبر شبكات FTTH وVDSL وADSL في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الشركة قولها إن مشتركي خدمات FTTH وVDSL وADSL بات بإمكانهم استخدام المواقع والخدمات الدولية بشكل كامل، بعد استعادة الاتصال بالإنترنت العالمي بصورة طبيعية.

وأضافت الشركة أن الخدمة عادت إلى وضعها المعتاد، بما يتيح للمستخدمين تصفح المنصات والمواقع الخارجية دون قيود.

المصدر: قناة العالم