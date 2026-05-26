بزشكيان لأمير قطر: إيران مستعدة للتوصل إلى إطارٍ مشرّف لإنهاء الحرب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد طهران للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الحرب والتوترات الراهنة في المنطقة، مشيدًا بالدور القطري في دعم جهود السلام والاستقرار.

وبحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم مسار التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب بزشكيان خلال الاتصال عن تقديره للجهود التي تبذلها الدوحة في ملفات الوساطة الإقليمية، مشيدًا بالدور الذي يؤديه أمير قطر في دعم الحلول السياسية وتعزيز فرص السلام.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده منفتحة على التوصل إلى تفاهمات وصفها بـ”المشرّفة”، من شأنها الإسهام في إنهاء النزاعات والتوترات القائمة، مشددًا على تمسك طهران بمسار الدبلوماسية والحوار والالتزام بالاتفاقات الدولية.

وأشار بزشكيان إلى استمرار العمل على استكمال التفاهمات والوثائق المطروحة ضمن الجهود السياسية الجارية، بما يساعد على تهيئة أجواء أكثر استقرارًا في المنطقة.

من جهته، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في نجاح المساعي الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية والوصول إلى اتفاقات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا استمرار الدوحة في دعم جهود الوساطة والحلول السلمية.

المصدر: قناة العالم